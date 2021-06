Sabato 26 giugno, ore 17:00, riprende la rassegna “Caffè con l’autore” nel cortile interno della Drogheria Roteglia, in collaborazione con Mondadori Bookstore Sassuolo e con il Patrocinio del Comune e della Proloco di Sassuolo.

L’appuntamento è dedicato al giovane scrittore Adil Bellafqih che, insieme a Claudia Annovi, ci racconterà il suo nuovo romanzo “Niente a parte il sangue”, edito da Mondadori: una storia di dannazione e redenzione nel cuore del terrorismo.

Adil Bellafqih, classe 1991, è nato a Sassuolo, dove tutt’ora vive. Ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia a Parma con una tesi sulla pulsione creativa e con la sua opera di esordio, “Nel grande vuoto”, si è aggiudicato la menzione speciale della giuria alla XXXI edizione del Premio Calvino ed è arrivato secondo al Premio Kihlgren Opera Prima.

“Niente a parte il sangue” parla di droga e violenza, di Alì, un ragazzo qualunque nato e cresciuto in un paesino della provincia emiliana che pur essendo un piccolo criminale, legge di poesia e ha un lato artistico che cerca di soffocare. Ammaliato dal suo miglior amico Amir sprofonderà in un girone infernale, faccia a faccia con i suoi tormenti e suoi buchi neri. Riuscirà a trovare anche solo un motivo per non premere il pulsante della bomba che si è allacciato al petto?

Durante l’evento saranno offerti caffè e biscotti. I più curiosi, invece, potranno provare i cocktail tradizionali a base di liquori Roteglia 1848.

Posti limitati su prenotazione al 348/9052399