La Direzione dell’Azienda USL informa che, per consentire i lavori di installazione dell’impianto di raffrescamento dell’intero padiglione che ospita il centro vaccinale dell’Ente Fiere di Reggio Emilia, sta spostando su altre sedi una parte delle vaccinazioni originariamente previste in Via Filangieri per questa settimana. Anche la quota di vaccinazioni che rimane all’Ente Fiere di Reggio Emilia potrà subire modifiche di orario.

Le persone con appuntamento per il pomeriggio di oggi sono state contattate telefonicamente e, in ogni caso, hanno ricevuto un sms con l’indicazione della nuova sede e nuovo orario.

Le persone con appuntamento nei prossimi giorni stanno ricevendo un sms con il nuovo appuntamento.

Le sedi di destinazione potranno essere:

· Ente Fiere di Scandiano,

· ex Ospedale Spallanzani di Reggio Emilia,

· Poliambulatori dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Ci scusiamo per il temporaneo disagio, che consentirà a breve di avere migliori condizioni di comfort per cittadini e operatori al centro vaccinale di Reggio Emilia.