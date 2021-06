Ha visto una grande partecipazione e ottimi risultati, in termini di quantitativo dei rifiuti raccolti, la giornata ecologica che si è svolta domenica a Castelnovo. L’iniziativa era organizzata dall’Atc 4 Montagna, in collaborazione con il Comune di Castelnovo – Assessorato all’Ambiente, Legambiente Appennino e Iren. In tanti si sono ritrovati alle 7.30 della domenica, di fronte alla sede Atc Montagna, in via Casino, con l’obiettivo di rendere più decoroso, pulito e fruibile il territorio di Castelnovo, specialmente in questo periodo in cui si assiste ad una forte crescita del turismo.

Le strade che sono state interessate dall’operazione di pulizia sono state il Giro della Pietra, dall’incrocio tra la strada per Carnola fino all’incrocio con la SS63 nel centro di Castelnovo arrivando da Casale; la strada verso la Pietra di Bismantova fino ad arrivare all’Eremo; la strada da Carnola, a Bondolo, fino al Pianello; via Bellaria; via Frascaro.

“I rifiuti che abbiamo raccolto – spiega Nuccia Mola, responsabile Legambiente Appennino e anche componente del Direttivo Atc 4 Montagna – sono stati per la maggior parte cicche di sigarette, fazzoletti, scatole di sigarette, bottiglie di vetro da birra. Non sono mancati casi sporadici di rifiuti in plastica più consistenti. Praticamente tutti i rifiuti raccolti però, sono sicuramente stati disseminati da adulti incivili, mentre sono risultati assenti rifiuti riconducibili ad abbandoni da parte di bambini: questa è una buona notizia, le giovani generazioni risultano più educate e attente al valore e all’importanza dell’ambiente in cui viviamo”.