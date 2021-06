Dopo il bar Broletto di piazza Garibaldi e il Tennis Ski Lab di via Regina Pacis – presi di mira nei giorni scorsi da malviventi che dopo aver infranto le vetrine si sono impossessati del fondo custodito nei registratori di cassa – un’altra spaccata notturna arriva ad alzare il livello di allarme in città. Vittima dei ‘soliti ignoti, questa volta, la Gelateria ‘Il Pinguino’ di via Braida.

A darne notizia Franceso Battani, titolare dell’attività e già consigliere comunale, dal 2009 al 2013, del Pdl, sulla sua pagina FB. «Non è possibile – ha scritto – che Sassuolo ogni fine settimana sia vittima di spaccate notturne, stavolta è toccato a noi, ma hanno riprovato anche di fianco…..forse è il caso di organizzare qualche protezione fai da te, stiamo tornando agli anni bui, ma non rimarremo con le mani in mano…».