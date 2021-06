Scandiano da giovedì 24 giugno riaprirà l’ingresso principale dell’ospedale Magati su via Martiri della Libertà (dove si trova la portineria) e contestualmente sarà chiuso l’accesso da via Vallisneri utilizzato in questi mesi a causa del cantiere per i lavori al Pronto Soccorso.

L’intervento in corso prevede un investimento di circa 1 milione 357mila euro e interessa 400 metri quadrati di superficie. Il completamento è previsto entro l’estate 2021, con il risultato di una diversa organizzazione logistica. È prevista la creazione di un’area dedicata ai pazienti sospetti, con accesso autonomo dalla camera calda e spazi più adeguati a gestire l’emergenza epidemica.