Con una lettera inviata al sindaco di Sassuolo, Menani e ai capi gruppo presenti in consiglio comunale, Maurizio Davolio, capo gruppo del sistema di Controllo di vicinato, a nome di diversi cittadini chiede la sistemazione della parte finale di via Respighi.

“Gentilissimi,

tenendo conto del fatto che con la vendita dei due immobili posti in Via Respighi 46 e 75 il comune ha incassato da 650 ai 750.000,00 €, chiediamo che di questi, alcune migliaia di € siano utilizzati per sistemare e qualificare il piccolo spazio di verde e di via Respighi che è nella curva che gira intorno alla parte finale ad Ovest, del così serpentone, che è fra il n. 46 e il n 75 degli immobili citati.,

La piccola area verde citata, è in uno stato di perenne abbandono, e recintata da una rete metallica vecchia di oltre 40 anni, con arbusti, piante di varia natura, che travalicano la rete, che solo l’impegno di volontari civici evitano che siano di intralcio al camminare sul marciapiede e alla circolazione delle auto. Situazione che deturpa il paesaggio.

Si propone un intervento radicale, come quello di togliere la rete, sistemare il verde, (chiedendo alla proprietà l’Acer di curarlo) e di costruire un muretto di cinta, vedi ad esempio quello realizzato dai privati al n. 79.

Tutto questo utile e necessario per modificare il volto di questo ultimo tratto di Via Respighi, rendendolo conforma alla riqualificazione dei due edifici citati (il 46 e il 75)”.