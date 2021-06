Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte al mattino e nelle ore serali. Temperature minime notturne in diminuzione, comprese tra 18 e 23 gradi nei principali centri urbani, e massime tra 28 e 35 gradi, in diminuzione sulla fascia costiera e senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; nella giornata persistono condizioni diffuse di disagio bioclimatico. Venti deboli sud-occidentali al mattino ma tendenti a divenire variabili nel corso della giornata; a regime di brezza lungo la costa e nelle aree vallive. Mare poco mosso ma con moto ondoso in temporaneo aumento nelle ore pomeridiane.