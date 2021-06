E’ stato effettuato in mattinata l’intervento degli artificieri di Piacenza per neutralizzare un ordigno della 2^ guerra mondiale rinvenuto nei giorni scorsi in via Berretta nel comune di Montese. Si trattava di una granata d’artiglieria da 75 millimetri di diametro HEAT (caricata con esplosivo ad alto potenziale contro-carri) di fabbricazione italiana.

I Carabinieri della locale Stazione avevano provveduto a delimitare l’area e ad occultare l’ordigno, interessando successivamente la Prefettura che ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito. Su disposizione del Comando Forze Operative Nord di Padova, gli specialisti provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’ordigno ed a trasportare la “vecchia” granata in una cava limitrofa dov’è stata fatta brillare.

Gli stessi genieri piacentini, non più di due settimane fa erano intervenuti a Pavullo nel Frignano per neutralizzare una bomba a mano rinvenuta sull’alveo del fiume Panaro in prossimità del ponte Chiozzo.

Nonostante il trascorrere degli anni gli ordigni bellici continuano a costituire una concreta minaccia alla sicurezza pubblica. Per questa ragione, chiunque rinvenga ordigni di ogni genere non deve toccarli ma deve subito allertare le forze dell’ordine.