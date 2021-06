L’Azienda USL, tramite avviso di indagine di mercato, cerca con urgenza alberghi o altre strutture ricettive, possibilmente vicini agli ospedali della provincia, in cui far alloggiare dipendenti e collaboratori reclutati per l’emergenza.

Dopo la verifica dei requisiti delle strutture, l’azienda stipulerà con i titolari una convenzione per l’ospitalità alberghiera ed eventuali servizi complementari, quali la prima colazione, dando la precedenza alle disponibilità a titolo gratuito.

La ricerca di strutture ricettive, che devono essere comprese in zone di tipo residenziale, commerciale o direzionale, è finalizzata all’ospitalità di collaboratori temporaneamente assunti per fare fronte all’emergenza.

L’avviso e il modulo di manifestazione di interesse sono consultabili al seguente link:

https://apps.ausl.re.it/ProfiloDelCommittente/#/home nella sezione avvisi, servizi.

La scadenza è fissata per il prossimo 24 giugno.