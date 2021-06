Nel pomeriggio di ieri, gli operatori della Polizia di Stato della questura di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, in via Kant, hanno individuato un’autovettura in sosta che in seguito ad accertamenti è risultata essere provento di furto. L’auto, regolarmente parcheggiata con le portiere non chiuse a chiave e, all’interno del portaoggetti della portiera del conducente, la chiave di accensione.

Individuato dagli agenti il reale proprietario, l’autovettura veniva recuperata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.