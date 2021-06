L’Azienda USL di Bologna, al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le fasi del concorso pubblico di Operatore Socio-sanitario per il quale sono attesi oltre 6500 candidati e date le misure imposte dalla normativa per contrastare il Covid, ha dovuto rivolgersi all’Unipol Arena quale sede del concorso.

Pertanto, per i 1983 cittadini con una prenotazione del vaccino in Unipol Arena fissata dal 21 al 24 giugno sono stati definiti nuovi appuntamenti presso altre sedi, con date e orari che sono stati loro comunicati via sms o attraverso chiamata telefonica.

Tra questi, i 606 cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino il 5, il 7 o l’8 aprile presso la Palestra Galilei a Casalecchio sono stati riprogrammati presso la Casa della Salute di Casalecchio in una nuova data e ad un nuovo orario (pomeridiano), comunicato attraverso le modalità sopra descritte.

Mentre, per le 1.377 persone che hanno ricevuto la prima dose in Unipol Arena il 18, il 19 o il 20 maggio le vaccinazioni sono state riprogrammate presso l’hub vaccinale dell’Ospedale Maggiore o della Fiera, in questo caso senza modificare la data.

Durante le quattro giornate in cui Unipol Arena sarà sede di concorso, i cittadini troveranno comunque in loco un funzionario che, provvisto degli elenchi di tutti i cittadini riprogrammati, potrà dare loro indicazioni qualora non abbiano recepito la comunicazione data.