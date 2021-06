In prevalenza poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte; ampi rasserenamenti in serata. Temperature in lieve ulteriore aumento nei valori massimi, con locale disagio bioclimatico. Minime comprese tra 22 e 25 gradi, con valori leggermente inferiori in aperta campagna; massime intorno a 32/33 gradi lungo la fascia costiera e tra 35 e 37 gradi nei capoluoghi delle pianure interne. Venti deboli meridionali con locali e temporanei rinforzi sul settore centro-occidentale nel corso della seconda parte della giornata, a regime di brezza lungo la fascia costiera. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)