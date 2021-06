Si è svolto questa mattina in Prefettura un primo incontro riguardante il tema del prossimo sblocco degli sfratti. Vi hanno preso parte la prefetta di Reggio Emilia Iolanda Rolli, la presidente del Tribunale di Reggio Emilia Cristina Beretti, l’assessore alle Politiche abitative del Comune di Reggio Emilia e coordinatore del Tavolo provinciale di concertazione Lanfranco de Franco, i rappresentanti dei sindacati degli inquilini Chiara Lupi (Sicet) e Carlo Veneroni (Sunia) e dei proprietari Mariacarmen Consolini (Asppi) e Annamaria Terenziani (Confedilizia).

La norma in materia prevede la possibilità di eseguire gli sfratti, convalidati al 28 febbraio 2020, a partire dal primo luglio.

I presenti hanno concordato sulla necessità di pervenire alla firma, entro fine mese, di un Protocollo d’intesa territoriale che permetta una gestione condivisa della ripresa delle esecuzioni degli sfratti. L’obiettivo di questo strumento sarà quello di garantire, per persone sottoposte a sfratto in condizioni di criticità economica e sociale, il passaggio da casa a casa o, mediante l’utilizzo di fondi all’uopo destinati, la permanenza in alloggio a rinnovate condizioni. Allo stesso tempo sarà necessario garantire un celere ritorno in disponibilità ai proprietari nelle situazioni di immobili vuoti ma non rilasciati o che non riguardino criticità sociali.