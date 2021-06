Domani arriva per la prima volta a Bologna, Quattrozampeinfiera, la più importante e divertente manifestazione dedicata a chi ama e vive con cani e gatti. Già presente a Milano, Roma, Torino, Napoli e Padova, quest’anno approda a Bologna sabato 19 e domenica 20 giugno.

Il Parco Nord per l’occasione, si trasformerà in un pet park, una grande area verde all’aperto per un divertimento assicurato a misura di cani e umani.

I veri protagonisti saranno proprio loro: cani e umani che potranno cimentarsi in attività sportive, educative, posare per scatti fotografici o sfilare per vincere simpatici omaggi.

Numerose le attività da provare, DogAgility, SplashDog, RallyO,etc, ma non solo, nell’area passeggiata al guinzaglio, sarà possibile imparare a gestire al meglio il proprio cane durante le passeggiate, mentre nell’area Minddogness sarà possibile persino imparare a meditare con lui.

Spazio poi alle sfilate e alle gare di bellezza: nella Dog Winner by Farmina o nella richiestissima Doggy Show by Monge, i cani di razza e i meticci saranno i protagonisti di vere e proprie sfide di bellezza.

Ma Quattrozampeinfiera si rivolge anche a chi sta cercando un cane o un gatto: gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri owners sulle peculiarità caratteriali delle singole razze e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita. Le Associazioni invece, mostreranno i soggetti meno fortunati che sono in cerca di una seconda opportunità. Acquistare o adottare un cane o un gatto deve essere una scelta ponderata e consapevole. Da sempre la manifestazione cerca di lottare contro l’abbandono sensibilizzando la popolazione e ospitando le associazioni.

Un dj set, intratterrà i visitatori e li accompagnerà nei vari momenti. Sarà possibile anche pranzare “open air” nella verde area con i propri congiunti per rilassarsi all’aria aperta.

Non una semplice fiera, ma un vero e proprio momento di intrattenimento educativo che da otto anni caratterizza tutte le tappe della manifestazione.

L’edutaiment sarà il fil-rouge della due giorni Quattrozampeinfiera che quest’anno in diverse città italiane riproporrà, con lo stesso spirito, la possibilità di condividere col proprio compagno a quattro zampe un’esperienza ludica ma anche formativa.

Alla due giorni di Bologna seguiranno gli incontri di Napoli (18 e 19 settembre), di Milano (2 e 3 ottobre) e di Vicenza (20 e 21 novembre).

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

– Biglietto on line € 7,70

– Buono Sconto scaricato dal sito www.quattrozampeinfiera.it € 8

– Prezzo intero € 11

Orari: 10 – 20

L’ingresso è gratuito per i bambini 0-10 anni non compiuti, cani e gatti.

È obbligatorio presentarsi con mascherina e rispettare il distanziamento sociale.

Per informazioni è possibile mandare una email info@quattrozampeinfiera.it

telefonare al numero 0362 1636218 o visitare il sito www.quattrozampeinfiera.it

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2021 di Events Factory Italy, la società di BolognaFiere.