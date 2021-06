A finire nei guai con l’accusa di furto tre minorenni abitanti in zona Val d’Enza. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia sono state avviate dopo la denuncia di un montecchiese che, la scorsa settimana, si era accorto della sparizione della sua bici da dentro il garage di casa. I Carabinieri di Montecchio hanno poi accertato che le bici rubate, in diversi garage dello stesso condominio, in realtà erano tre.

Due di queste, grazie all’interessamento degli stessi derubati, erano state restituite ai proprietari. Con le diverse testimonianze raccolte, i Carabinieri di Montecchio Emilia sono riusciti ad identificare i tre autori del fatto, tutti minorenni, i quali al termine degli accertamenti sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Bologna.