Venerdì 18 e Sabato 19 Giugno alle ore 21,00 riprendono gli spettacoli nel Cortile Salotto del Teatro San Prospero.

Sotto il cielo stellato e protetti dalla magnifica torre simbolo della nostra città, va in scena la compagine diretta da Ilaria Carmeli con lo spettacolo “un lavoro semplice. In scena gli attori Lorenzo Bonini, Stefano Carenza e la splendida Julia Rossi.

Un lavoro semplice racconta la storia di due fratelli: uno sceneggiatore, l’altro delinquentello da strapazzo, che non si vedono da anni e si ritrovano a casa della mamma, momentaneamente in villeggiatura.

Due caratteri completamente opposti, ma entrambi poco convinti di avere fatto le scelte giuste nella vita. A metterli definitivamente in discussione, fino al conflitto vero e proprio, è l’arrivo di una produttrice cinematografica alla ricerca di una buona storia: entrambi vedono in lei l’occasione di dare una svolta alla propria vita. Così il salotto della mamma non è più soltanto “il bivacco notturno” dove i due uomini si raccontano le avventure passate, ma diventa il saloon dove si beve, si giocano mani pesanti, si bara e ci si sfida, la piazza dove si consumano i duelli, nel caldo soffocante. In un crescendo di delirio, tentano addirittura di scambiarsi i ruoli per dimostrare di essere migliori uno dell’altro. Quando finalmente sembrano aver raggiunto una precaria tregua tutto viene nuovamente sconvolto da un inaspettato arrivo.

Info e prenotazioni 3421791236 – biglietteria@teatrosanprospero.it