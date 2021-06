Un 51enne di origini campane è stato trovato morto in casa ieri a Reggio Emilia, al civico 3 di via Stalingrado, palazzina già teatro di numerosi interventi delle forze dell’ordine chiamate per sedare violenti liti. Secondo indiscrezioni il corpo presentava evidenti traumi alla testa e al volto. Si pensa dunque ad una morte violenta e c’è l’ipotesi che si tratti di un omicidio. Il corpo è stato trovato su segnalazione di un vicino. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Reggio Emilia.



