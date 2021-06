Ieri sera intorno alle 22:00, i carabinieri della stazione di Sassuolo sono intervenuti su richiesta di un 23enne del luogo che aveva appena subito – nel parco dei Folletti di via Fornace – un tentativo di furto del suo telefono cellulare ad opera di un giovane straniero. La pattuglia dei Carabinieri di zona, intervenuta rapidamente, si è messa subito sulle tracce dell’autore, rintracciandolo immediatamente.

Si tratta di un ventisettenne marocchino, senza fissa dimora noto alle Forze dell’Ordine e irregolare sul territorio nazionale, che poco prima – appunto – aveva tentato di asportare il cellulare al giovane. La pronta reazione della vittima, che nel tentativo di furto ha subito vari strattonamenti senza tuttavia riportare ferite, ha impedito che l’autore riuscisse ad impossessarsi del telefono. Lo straniero è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria. In queste ore è stato condotto alla direttissima.