I Cittadini Ecoattivi di Castelnovo di Sotto si metteranno in moto sabato 19 giugno per ripulire l’area attorno alla palestra comunale. Con loro ci saranno i volontari dell’associazione Judo Marconi.

Il ritrovo, per chiunque volesse partecipare, sarà alle ore 9.30 al parcheggio di viale Repubblica. Prima della partenza verrà fatto un breve briefing in modo da illustrare le modalità di raccolta alle persone che non hanno mai partecipato prima. Alle 11.30 è prevista la fine dei lavori. Attrezzatura consigliata consiste in scarponi, pantaloni lunghi, gilet alta visibilità (quello della macchina va benissimo). Verranno distribuiti sacchi, guanti e pinze per raccogliere i rifiuti. Per maggiori informazioni è possibile contattare i cittadini Ecoattivi attraverso il loro gruppo Facebook.

In caso di maltempo la raccolta verrà rimandata.