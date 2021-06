Tra poco nuvoloso e temporaneamente nuvoloso in mattinata. Non del tutto esclusi nelle prime ore del mattino deboli rovesci tra ferrarese e ravennate. Dal pomeriggio transito di modeste velature con tendenza a rasserenamenti in serata. Temperature in aumento. Minime comprese tra 21 e 23 gradi nei centri urbani e di alcuni gradi inferiori in aperta campagna; massime tra 33 e 35 gradi nelle pianure interne con moderato disagio bioclimatico e tra 29 e 32 gradi lungo la fascia costiera. Venti deboli variabili e a regime di brezza lungo la costa Mare poco mosso, localmente quasi calmo.

(Arpae)