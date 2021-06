Tre appuntamenti per ascoltare i grandi interpreti del jazz immersi nella suggestiva cornice del Parco Archeologico della Terramara di Montale. Nel fine settimana che apre ufficialmente la stagione estiva si rinnova l’appuntamento con “Terramara in Jazz”, rassegna promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, inserita nell’ambito del “Modena Jazz Festival”, organizzato dall’associazione “Amici del Jazz”.

Il primo appuntamento è per domenica 20 giugno alle 5.30 del mattino con “Note all’alba nel solstizio d’estate”, con il Duo Roots composto da Pietro Ballestriero alla chitarra e Achille Succi al sax e clarinetto, che si esibiranno al sorgere del sole. Ballestriero-Succi porteranno alla Terramara un originale progetto sonoro, nel quale ognuno dei due strumenti può essere cantante o bassista, creare linee melodiche, per dar vita ad un intenso dialogo che fonde scrittura, improvvisazione jazzistica e contrappunto, spaziando da composizioni originali fino a cover di Radiohead e Nick Cave. L’evento è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria (per prenotare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134), al termine dell’esibizione ci sarà la possibilità di fare colazione insieme.

La rassegna proseguirà domenica 27 giugno alle 18.30 con il concerto dei Lo Greco Bros., con Antonio Zambrini al pianoforte e Enrico Rava come special guest. “The Man with the Horn” è il titolo dell’esibizione, che rimanda ad un album di Miles Davis ed è appunto un tributo al celebre trombettista. Un appuntamento da non perdere anche per la presenza di Enrico Rava, uno dei jazzisti più conosciuti nella scena internazionale, grazie alle sue prestigiose collaborazioni con grandi artisti come Stefano Bollani, Michel Petrucciani, Joe Henderson, John Abercrombie, Pat Metheny, Miroslav Vitous, John Scofield e tanti altri. Il costo del biglietto è di 15 euro, per partecipare al concerto è necessario prenotare, contattando Jazz Network al numero 0544-405666 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 o inviando una mail a info@jazznetwork.it.

A chiudere la rassegna estiva sarà l’esibizione del Guitar Trio di domenica 11 luglio alle 18.30. Nell’occasione, Sandro Gibellini, Marco Bovi e Giancarlo Bianchetti, musicista di grande esperienza che negli anni hanno collezionato collaborazioni con grandi nomi del jazz, porteranno la loro proposta musicale per gli appassionati del genere e non solo. Anche il concerto del Guitar Trio è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 345-7902481).

Al termine di ogni concerto, sarà possibile partecipare (su prenotazione al numero 335-8136948 o alla mail museo@parcomontale.it) ad una visita guidata al Parco della Terramara, l’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid e i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina. Gli organizzatori consigliano di portare un telo o un cuscino per assistere ai concerti seduti sull’erba.