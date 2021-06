Dopo l’anteprima dei giorni scorsi, in cui partecipanti di tutte le età ai laboratori guidati dal Teatro dell’Orsa hanno condiviso gli esiti dei percorsi realizzati, sabato 19 giugno è al via alla BioSerra Beretti di Reggio Emilia, a pochi metri dalla Casa delle Storie, la rassegna estiva A cielo aperto: spettacoli, narrazioni e riti partecipati in programma fino al 6 agosto.

Primo appuntamento sabato 19 giugno. A partire dalle 20.30 installazione dei corpi poetici con racconti ispirati al percorso Scodelle di memoria. A seguire, alle 21, si apre il rito festoso delle 100 voci – Radici di futuro: «In questo teatro a cielo aperto, all’imbrunire, mentre il sole scivola all’orizzonte, salveremo canti, parole, musica, memorie, per trovare bellezza e restare umani. Sarà un momento aperto, partecipato: chi vuole potrà candidarsi e avere tre minuti a microfono aperto per salvare una parola dentro radici di futuro» precisa Monica Morini.

Ospiti della serata, tra gli altri, Massimo Montanari, poeta della lentezza e fondatore dell’asineria didattica, Julio Dante Greco, attore e regista di Axoloti Teatro, il fisarmonicista Lorenzo Munari insieme alle artiste e gli artisti del Teatro dell’Orsa Monica Morini, Bernardino Bonzani, Chiara Ticini, Lucia Donadio, Paolo Garimberti e il musicista Gaetano Nenna.

Il rito delle 100 voci è parte di ARSAN Arte Resistente Sostenibile Aperta Necessaria, progetto a cura del Teatro dell’Orsa che proseguirà per tutto il 2021 con appuntamenti gratuiti anche in altri luoghi pubblici della città e che, all’interno della rassegna comprenderà anche una serie di eventi, laboratori, narrazioni per bambini e adulti: le Storie in serra -questo il titolo- saranno proposte il mercoledì alle ore 17 nei giorni 23 giugno, 7, 14, 21 e 28 luglio e 4 agosto.

Nella rassegna A cielo aperto quattro spettacoli per adulti (ingresso unico € 10, inizio ore 21): il 13 luglio Mio eroe di e con Giuliana Musso, il 16 luglio La gita di e con Bernardino Bonzani, Carlo Ferrari e Franca Tragni e, per finire, due fortunate produzioni del Teatro dell’Orsa, Fole da osteria il 23 luglio e Cuori di Terra il 6 agosto.

«Il teatro forma comunità pensanti sotto un cielo di stelle» continua Monica Morini «Dopo gli spettacoli è previsto un momento con il pubblico, per continuare un dialogo aperto sulle nostre radici e sull’immaginario che ci fa costruire futuro».

La BioSerra Beretti si trova a Reggio Emilia in Via Beretti, a fianco del Cimitero Monumentale, nel Quartiere Gattaglio, a pochi metri dalla Casa delle Storie.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. Inviare messaggio Whatsapp al numero 351 5482101 indicando nome, cognome e numero di telefono per ogni partecipante, attendendo messaggio di conferma.

Info sul Teatro dell’Orsa: http://www.teatrodellorsa.com/ – Info sulla Casa delle Storie: http://www.casadellestorie.it/