ATER Fondazione è lieta di annunciare il primo evento modenese della 26° edizione dell’atteso Festival Mundus. La rassegna, a Modena, è realizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Left-Vibra, e avrà luogo presso la #zonalibera del Giardino del Vibra, dove il 19 giugno alle ore 21:30 salirà sul palco la formazione “All star” dell’Istituto Italiano di Cumbia.

Istituto Italiano di Cumbia è la prima compilation italiana di Cumbia contemporanea, nata allo scopo di diffondere un genere musicale che, arrivato dal Sud America, si è affacciato nel mondo occidentale negli ultimi anni.

Il collettivo capitanato da Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) è pronto a far muovere il pubblico sul tempo zoppo tipico del genere, insieme a una formazione All Stars, con lo scopo di far ballare ed entrare in connessione con la propria selva interiore.

La Cumbia contemporanea, Cumbiatron, Cumbia elettronica ha in effetti qualcosa a che fare con il futuro e allo stesso tempo con qualcosa di antichissimo e ancestrale, che ci riporta alla natura selvaggia dentro di noi.

Info per acquisto e prenotazione biglietti

Ingresso € 10,00 con tessera ARCI (costo della tessera € 5,00). Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e presso le biglietterie in loco la sera dello spettacolo.

I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.