Appuntamento venerdì 18 giugno alle ore 21.00 presso l’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine con il primo dei quattro incontri della rassegna “Di mafia parliamo anche d’estate”, evento ideato e condotto da Pierluigi Senatore e organizzato dal Comune di Formigine, in collaborazione con l’Università popolare, che vede ospiti alcuni grandi esponenti della lotta alla criminalità organizzata. Protagonista del primo incontro sarà Pietro Grasso con “Storie di sangue, amici e fantasmi”, un personale viaggio nell’album dei ricordi, occasione per ripercorrere le vite di grandi uomini di Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Pietro Grasso è entrato in magistratura nel 1969. È stato giudice a latere nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra e procuratore capo a Palermo. Dal 2005 al 2013 è stato procuratore nazionale antimafia e dal 2013 al 2018 presidente del Senato della Repubblica Italiana. Una vita passata a combattere la mafia accanto ad amici carissimi, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che ricorda come simboli di altissimo impegno civile. Durante la serata, sono previste letture a cura dell’attrice Roberta Biagiarelli. Tutti gli incontri si terranno alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25). Ospiti degli incontri successivi Nicola Gratteri (2 luglio), Franco Roberti (16 luglio) per chiudere con Federica Angeli il 30 luglio. La rassegna gode del patrocinio di Avviso Pubblico e del contributo della Regione Emilia-Romagna.

L’ingresso è libero, con prenotazione su Eventbrite (https://di-mafia-parliamo-anche-d-estate.eventbrite.it). Per chi non potrà partecipare in presenza, è prevista la diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Formigine. Info: Hub in Villa, telefono 059/416355.