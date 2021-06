Cinquanta persone si sono date appuntamento ieri pomeriggio in piazza Cavicchioni per partecipare alla camminata dal titolo “Buon compleanno Patrick Zaki”, per ricordare lo studente dell’Università di Bologna che, proprio ieri ha compiuto 30 anni, in carcere nel suo Paese.

I partecipanti avevano con loro cartelli per chiedere la liberazione del giovane e ricordare l’importanza della difesa dei diritti umani. In gruppo hanno compiuto il percorso che dal centro di Albinea arriva nella piazzetta di Borzano.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale e dal Comitato Gemellaggi Pace e Cooperazione Internazionale, con l’obiettivo di concentrare l’attenzione anche sui 50 prigionieri di coscienza che condividono la crudeltà di una detenzione ingiusta, in 13 paesi diversi e per affermare i diritti inviolabili della persona.