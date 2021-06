Sabato 19 giugno, (dalle ore 10.30 alle 17) fa tappa al Teatro Asioli di Correggio il Musica da Camera con Vista Festival – Note oltre i confini, promosso dall’Associazione Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” in diversi comuni delle province di Reggio e Modena.

A Correggio, co-promossi e organizzati in collaborazione con il Comune, avranno luogo ben tre concerti: alle 12.30. nel Ridotto del Teatro, Sonia Formenti (flauto) e Paolo Casiraghi (clarinetto) eseguiranno Musica per clarinetto di Fabio Nieder, Ka-Iho per flauto e clarinetto di Giacinto Scelsi e la celebre Sequenza per flauto solo di Luciano Berio; in teatro, alle 15.30 Giovanni Bietti (pianoforte) e Gemma Bertagnolli (soprano) eseguiranno un’ampia selezione di Lieder di Mozart e Schubert; e alle 17 Emiliano Turazzi e MDI Ensemble eseguiranno – nel buio totale, come indicato dal compositore – Equinox e il Quartetto n.9 di Georg Frederich Haas. Ad aprire la ricca giornata (ore 10.30, nel Ridotto) sarà Storie e personaggi a colazione, una conferenza di Gabriele Fabbrici (direttore del Museo Il Correggio) su aspetti e personaggi della vita culturale nell’antica Correggio, cui seguirà, a cura dello stesso Fabbrici, una visita guidata al Museo locale.

Nel corso della giornata saranno effettuate riprese tv e interviste su Pier Vittorio Tondelli e sul Centro di Documentazione a lui dedicato nel Palazzo dei Principi di Correggio; questi contenuti faranno parte di un documentario sul Festival, che intende anche far conoscere i luoghi che lo ospitano e le eccellenze culturali locali.

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione telefonica al 348 44119400 – 320 3307033 o via mail a pozzi.anna47@gmail.com.

L’ingresso alle conferenza e alla visita guidata è gratuito.

L’ingresso al concerto delle 12.30 costa 2 euro, mentre per i concerti pomeridiani il prezzo d’ingresso è 10 euro per ciascun concerto (con riduzione per associati Amici del Quartetto e Gioventù Musicale).

La biglietteria è aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

E’ obbligatorio indossare sempre la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, sia in entrata che in uscita. Si raccomanda di raggiungere il luogo di spettacolo con congruo anticipo per facilitare gli ingressi scaglionati.

Il Teatro Asioli garantisce il distanziamento dei posti, la quotidiana sanificazione degli ambienti ed il corretto utilizzo degli impianti di aereazione.

Informazioni: Teatro Asioli, 0522 637813 – info@teatroasioli.it