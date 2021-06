Ha provato a vendere on line un paio di “Nike” ma è rimasto truffato. Il giovane, un 19enne che abita a Scandiano, dopo aver inserito un annuncio su un noto sito di compravendita on line, è stato contattato da una persona che si è finta interessata all’acquisto. Dopo vari contatti, il finto acquirente è riuscito a raggirare il venditore inducendolo a fare alcune operazioni da uno sportello ATM che, in realtà, si è rivelata essere la ricarica di una carta prepagata, per un importo di 500 euro, in uso al truffatore.

Resosi conto dell’accaduto, la vittima si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Casalgrande che, ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini riuscendo, attraverso l’analisi dei contatti telefonici ed il tracciamento della carta di credito, ad individuare l’autore del fatto. Si tratta di un 39enne abitante in provincia di Napoli che ieri, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di truffa.