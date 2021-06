Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Faenza, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 giugno.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Ancona, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 17, alle 6:00 di venerdì 18 giugno, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia al km 64+536.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola o di Forlì.