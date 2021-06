La Provincia di Reggio Emilia informa che in via Franchetti a Bibbiano – nell’ambito dei lavori in corso da parte di Ferrovie Emilia-Romagna (Fer) per la soppressione di un passaggio a livello della linea Reggio – Ciano d’Enza sulla Sp 53 – dalle 7.30 di domani, giovedì 17, fino a martedì 22 giugno, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h. In quei giorni è infatti prevista la realizzazione della definitiva pavimentazione stradale.

Senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h da domani anche sulla Sp 57 a Vetto, fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.