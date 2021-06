“Dopo i numerosi danni provocati a Sassuolo dal nubifragio del 6 giugno scorso, urge avere un quadro delle criticità che interessano non solo il sistema idraulico, fognario e di scolo della città, ma anche lo stato di salute e strutturale delle alberature della nostra città. La caduta di alberi ad alto fusto deve farci riflettere da un lato sul tema certamente di attualità dei sempre più frequenti eventi estremi, ma anche sulla fragilità del verde pubblico”.

Così Claudia Severi (FI) che aggiunge: “Ho depositato una interrogazione alla giunta per avere, anche attraverso Hera, consorzi di bonifica ed enti competenti insieme al Comune, un quadro aggiornato delle criticità in essere, sulle condizioni del sistema idraulico cittadino e sulle azioni per prevenire futuri danni, che purtroppo oggi vediamo ripetersi sempre più spesso. Ricordiamo che esattamente nel giugno di un anno fa , una pioggia intensa provocò danni simili a quelli del 6 giugno scorso in via valle d’Aosta, l’allagamento in diverse pertinenze private nonché del cimitero cittadino. Conoscere ed intervenire prima è meglio che curare dopo. E a Sassuolo, non si può più aspettare”.