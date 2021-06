Giovedì 17 giugno il parco di Villa Rovere a Correggio ospita la nuova versione di “Rime Insaponate”, lo spettacolo di poesia e bolle di sapone di Alekos Ottaviucci, secondo appuntamento del ciclo di incontri e narrazioni NarrARTE, proposto dall’associazione Idee di gomma all’interno della rassegna di arti a cielo aperto gARTen.

Bolle di sapone, di ogni forma e dimensione, incorniciate da una narrazione in rima, tra musiche e scenografie suggestive. “Rime Insaponate” è uno spettacolo leggero, “ideato per sognare”, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone.

Artista poliedrico, poeta delle bolle e narratore, Alekos Ottaviucci conduce il pubblico in un mondo magico e colorato in cui bolle di fumo, bolle giganti e migliaia di bolle impazzite si legano con forza e originalità alla narrazione poetica. Un’esperienza appassionante per tutti: famiglie, bambini, “utopici realisti e concreti sognatori” di ogni età.

A Villa Rovere per gARTen va in scena la versione definitiva di “Rime Insaponate” a cui il “poeta delle bolle” Alekos Ottaviucci ha lavorato per mesi e di cui ha curato i testi, insieme a Gabriele Duma che è anche il regista dello spettacolo. Le musiche originali sono di Guido Sodo, le scenografie di Andrea Stanisci.

«L’arte riparte – ha scritto Alekos Ottaviucci sulla sua pagina Facebook – Tutto è pronto per farvi emozionare. Sogno questo spettacolo nella sua forma definitiva da anni, ed ora che è pronto non mi sembra vero!».

Alekos Ottaviucci ha studiato clown con Alexandre Casali (Brasile) e Virginia Imaz Quijera (Spagna) e svolto attività di formazione in ambito di comicità e teatro fisico con Piero Massimo Macchini e Domenico Lannutti. La sua arte è arrivata in molti paesi del mondo, tra questi Belgio, Germania, Croazia, Romania, Portogallo, Thailandia, Brasile.

NarrARTE prosegue giovedì 24 giugno con “Beige è la pièce” di Jonis Bascir che porta in scena il racconto della sua vita «né da bianco, né da nero… ma da beige» e giovedì 1 luglio con “Ciak”, spettacolo teatrale del collettivo 7-8chili di Davide Calvaresi, Valeria Colonnella e Giulia Capriotti.

Rime Insaponate di e con Alekos Ottaviucci

Giovedì 17 giugno alle ore 20.30

Presso il parco Villa Rovere, via San Martino 3, Correggio (RE)

Apertura cancelli alle ore 19 per aperitivi e drink in giardino (tavoli su prenotazione con spettacolo) a cura de La Galera Correggio.

Ingresso 5€, riservato ai soci Arci

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet e alle pagine Facebook/Instagram di gARTen Correggio.