Commovente vicenda nel tardo pomeriggio di ieri, 15 giugno, quando gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Belgio su segnalazione di alcuni passanti, per una donna in stato confusionale. Sul posto la donna, classe ‘50, di nazionalità italiana affaticata e in stato di angoscia, che alla vista delle Volanti si è tranquillizza.

La donna riferiva che nel pomeriggio era partita a piedi dalla propria residenza, aveva percorso parecchia strada passando attraverso alcuni parchi, fino a giungere in quel luogo. Durante il tragitto aveva perso l’orientamento per tornare a casa, tanto da perdersi. La stessa riferiva agli operatori di vivere insieme alla propria figlia ed al genero, che prontamente contattati sono arrivati sul posto.

Affidata la donna ai familiari, gli operatori hanno continuato la loro attività. Oggi, gli stessi, hanno pensato di raggiungere l’abitazione della donna per assicurarsi sulle sue condizioni di salute.