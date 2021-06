L’Amministrazione comunale, su mozione presentata dalla lista “Prima Spilamberto” ed approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 24/05/2021, ha deliberato di concedere gratuitamente la sala polivalente della Biblioteca P. Impastato per la discussione delle tesi di laurea.

I laureandi che ne facciano richiesta hanno così la possibilità di discutere la tesi e di presenziare alla proclamazione insieme ai familiari e agli amici più cari. Tale possibilità permarrà fino alla ripresa di tali cerimonie presso le sedi dei singoli Atenei.

La richiesta dovrà pervenire al Comune di Spilamberto almeno 15 giorni prima della data programmata. All’interno della sala polivalente potranno entrare non più di 20 persone, nel rispetto delle norme per il contrasto del Covid-19. La sala non potrà essere utilizzata per rinfreschi e festeggiamenti, ma solo per la discussione della tesi e la proclamazione. Concordando un appuntamento con la Biblioteca, sarà possibile effettuare un sopralluogo nei giorni antecedenti la discussione.

Il Comune metterà a disposizione la connessione Internet e lo schermo per il proiettore, la strumentazione restante sarà a carico del laureando.

La modulistica per la richiesta è disponibile sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.