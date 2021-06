L’estate a San Felice sul Panaro è anche presentazione di libri, promozione della lettura e degli autori del territorio. A partire da mercoledì 23 giugno e sino a mercoledì 28 luglio si svolgerà infatti la rassegna: “I libri del mercoledì” a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune, della biblioteca comunale “Campi – Costa Giani” e della Pro Loco di San Felice sul Panaro. Tutti i sei incontri si svolgono alle 21, alla presenza degli autori.

Si comincia mercoledì 23 giugno presso l’Auditorium di viale Campi 41/b con la presentazione del libro della archeologa Francesca Foroni “Frammenti di quotidianità”. Il volume presenta gli esiti della ricerca di reperti in metallo, osso e vetro provenienti da siti della Bassa modenese, per il periodo che va dalla seconda età del Ferro all’Alto Medioevo. La rassegna prosegue mercoledì 30 giugno, sempre presso l’auditorium di viale Campi 41/b, con il libro “Il paese di quel che non c’è più” di Rita Caleffi. Mercoledì 7 luglio, in piazza Matteotti, sarà la volta della scrittrice e blogger Roberta De Tomi che presenta il suo romanzo “Alice nel labirinto”. Mercoledì 14 luglio, piazza Matteotti ospita la presentazione del volume di Gabriele Bertacchini “Il pesce è finito. Lo sfruttamento dei mari per il consumo alimentare”. Mercoledì 21 luglio, ancora in piazza Matteotti, Elena Vittoria Sinico presenta il suo romanzo: “Il ritratto”. Ultimo appuntamento della rassegna, mercoledì 28 luglio, piazza Matteotti, con il romanzo “Rosso vendetta” di Marzia Accardo. Tutte le iniziative sono libere ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni: biblioteca comunale, telefono 0535/86391-86392, email: biblioteca@comunesanfelice.net