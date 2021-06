È in fase di completamento l’installazione del sistema di videocamere di controllo alla Pietra di Bismantova: quando sarà in funzione, comprenderà anche un cartello a led posto alla rotatoria di località Croce, che nelle giornate domenicali avvertirà quando non saranno più disponibili parcheggi lungo la strada e in piazzale Dante e sarà quindi obbligatorio l’uso della navetta gratuita Bismantino.

“Nel frattempo – spiega l’Assessore all’Ambiente e al Turismo di Castelnovo, Chiara Borghi – per le prossime domeniche saranno presenti alla biforcazione tra la sp 108 (strada per Carnola) e via Bismantova, oltre che a Piazzale Dante, gli accertatori della sosta, che avranno l’incarico di avvertire gli automobilisti quando non ci saranno più posti disponibili, e inviteranno ad utilizzare il Bismantino, in funzione tutte le domeniche fino alla fine di settembre e anche a Ferragosto. Distribuiranno inoltre un volantino con le fermate e gli orari della navetta, ma anche con le indicazioni sui parcheggi disponibili in centro a Castelnovo e lungo il giro della Pietra: da questi si sviluppano numerosi percorsi che è possibile compiere a piedi, e arrivare in tempi contenuti, con una bella e salutare camminata, fino a piazzale Dante o sul piano sommitale.

Ricordiamo che nelle giornate domenicali i parcheggi in piazzale Dante saranno a pagamento, quelli lungo via Bismantova gratuiti. Invitiamo davvero turisti e visitatori a utilizzare la navetta gratuita Bismantino: è molto comoda e sicura”. La prima corsa parte ogni domenica da piazzale Collodi, ampio parcheggio situato nell’ultimo tratto della variante del Ponte Rosso a salire, alle ore 9, e arriva a Piazzale Dante alle 9.09. A seguire per tutta la giornata passa una corsa ogni 20 minuti. Le fermate in paese sono vicino all’Ospedale Sant’Anna, in via Roma nei pressi dell’incrocio con la SP 513, ancora in via Roma vicino al Teatro Bismantova, e poi in via Bismantova vicino al cimitero. L’ultima corsa da piazzale Dante per tornare in centro è alle ore 20.07. I mezzi utilizzati sono autobus da 30 posti, con capienza dimezzata in osservanza delle disposizioni anti Covid.