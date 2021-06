È arrivato il giorno di apertura della 82esima edizione della Fiera Campionaria di Modena, un evento tradizionale che in questo 2021 è particolarmente atteso anche perché sarà la prima manifestazione fieristica a livello nazionale organizzata in presenza. Domani, giovedì 17 giugno, le porte si apriranno dalle 17 alle 23, e i visitatori, ai quali si ricorda che è necessaria la preregistrazione gratuita sul sito www.modenafiere.com, potranno da subito godere di un programma davvero ricco con tante occasioni da non perdere dedicate a grandi e piccini.

Uno degli eventi del giorno è rappresentato dall’incontro, alle 18, promosso in collaborazione con Radio Bruno con il cantante torinese Deddy, al secolo Dennis Rizzi, astro nascente della musica italiana lanciato dal talent “Amici”, che sarà disponibile per il firmacopie del suo nuovo EP “Il cielo contromano”, tra i più scaricati del momento sulla piattaforma Spotify. Non sarà l’unico momento dedicato all’arte: grazie a Dym Dance, al padiglione C, dalle 19.30 in poi sono in programma dimostrazioni di danza sportiva e corsi di bachata aperti a tutti.

Grande protagonista della Campionaria ovviamente il gusto, allo stand 301 del padiglione A: nella giornata di esordio si inizia alle 17 con gli assaggi di Parmigiano Reggiano, salumi del territorio, Lambruschi Doc e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop a cura dell’Associazione Esperti Degustatori, alle 18 arrivano invece e le marmellate e le composte di frutta dell’azienda Cerasicola Morselli, a seguire la scuola di cucina delle cugine Anselmi e un incontro sul prosciutto di Modena Dop a marchio Nini.

Per i bambini, fino alle 20, si va “A scuola dalla natura” con attività di riciclo creativo, laboratori di semina e di scoperta dell’orto nell’ambito dello stand “Librinfiera” (padiglione B, stand 411). Lo stesso spazio, alle 18.30, ospiterà un aperitivo letterario con Alessandra Caroni, Donatella Zanotti e Giada Malagoli per approfondire il progetto contro la violenza di genere a cura di “Le Donne e il vino Emilia Romagna”. Altro incontro in programma riguarda invece la presentazione del progetto benessere “4More” assieme al professor Otello Vecchi nell’ambito di Sport More (ore 18, padiglione C, stand 602).

Le attività creative non si fermano nemmeno per gli adulti con il restyling del mobile con Lara Vella e Creareinsieme.it (padiglione A, stand 274), le dimostrazioni artistiche del Gruppo Intagliatori Città di Modena e Confersercenti Fiesa (padiglione A, stand 275), l’intreccio di erbe palustri con Mirco Pederzini e Angela Guemandi (padiglione A, stand 267).

Infine, per gli amanti dello sport, dalle 19 iniziano le esibizioni alla Combat Arena di Jiu Jitsu, muay thai e kickboxing mentre per tutte le sei ore di apertura ci si allena con il Volley Stadium di Mirandola allo spazio Fipav, dove alle 20 si tiene un corso di manovre salvavita Blsd. Una presenza speciale quest’anno l’avrà il Comune di Modena che in collaborazione con Modenatur allestirà uno spazio dedicato alla promozione e valorizzazione delle opportunità turistiche che il territorio può offrire.

Alle ore 18.30 è previsto il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Saranno presenti tra gli altri, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, il vice presidente della Camera di Commercio di Modena, Gilberto Luppi, il presidente della provincia Giandomenico Tomei, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e il direttore generale di ModenaFiere, Marco Momoli. L’82esima Fiera Campionaria di Modena è organizzata a ModenaFiere, con il sostegno di BPER Banca, in collaborazione con CONAD e con il patrocinio di Comune e Provincia di Modena. Tutti i giorni saranno attive aree tematiche, con attenzione particolare all’artigianato di qualità e le eccellenze del territorio. L’ingresso ogni giorno è gratuito, previa preregistrazione gratuita sul sito www.fieradimodena.com.

Istruzioni per l’uso

La Fiera di Modena è organizzata da ModenaFiere, Società del Gruppo BolognaFiere.

Appuntamento presso il Quartiere Fieristico, Viale Virgilio, Modena, da giovedì a domenica, 17, 18, 19 e 20 giugno. Giovedì e venerdì dalle 17 alle 23, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 21

Accesso

Ingresso gratuito. È indispensabile preregistrarsi sul sito della manifestazione.

Sito internet

www.fieradimodena.com

Social Facebook e Instagram

PROGRAMMA DEL 17 GIUGNO

Ore 17 Degustazioni di Parmigiano Reggiano, Salumi del territorio, Lambruschi Doc e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop ASSAGGIARE PER CONOSCERE a cura di AED ABTM Pad. A stand n. 301

Dalle 17 alle 22 Corsi di restyling del mobile con Lara Vella Stand CREAREINSIEME.IT Pad A n. 274

Dalle 17 alle 23 Dimostrazioni di intaglio artistico- Stand GRUPPO INTAGLIATORI CITTA’ DI MODENA – CONFESERCENTI FIESA Pad A n. 275

Dalle 17 alle 23 Mirco Pederzini e Angela Guermandi: intreccio erbe palustri. Laboratorio ” Un modo diverso di trasportare la spesa Stand INTRECCI E NATURA Pad. A n. 267 “

Ore 17:00 – 23:00 società ospite FIPAV: Volley Stadium Mirandola FIPAV – COMITATO TERRITORIALE DI MODENA Pad c n. 604 608

Dalle 17.30 alle 20.00 A SCUOLA DALLA NATURA – Laboratorio di semina per bambini

L’Orto in casa “SPORCARSI LE MANI IMPARANDO” Da un semino rinasce cosa…basilico, prezzemolo, erba gatta. Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA – NON sprecare! RICICLO CREATIVO: Tappi di sughero. Da utilizzare come “segnanome” delle piantine che cresceranno. Stand LIBRINFIERA a cura di Grafiche SIGEM Pad B stand n. 411 –AREA BIMBI

Ore 18 Az. Cerasicola Morselli: degustazione di marmellate e composte di frutta dolci e salate con Gaia Venturelli ASSAGGIARE PER CONOSCERE a cura di AED ABTM Pad. A stand n. 301

Ore 18 Corso agonistico teen AREA DANZA a cura di DYM DANCE Pad C n. 611

Dalle 18 alle 20 il prof. Otello Vecchi presenta 4More, progetto benessere. A seguire dimostrazione di attivita’ olistica SPORT MORE Pad C n. 602

Ore 18,30 Aperitivo Letterario – Progetto contro la violenza di genere. A cura di Le Donne del vino Emilia Romagna. Con Alessandra Caroni, Donatella Zanotti e Giada Malagoli. Stand LIBRINFIERA a cura di Grafiche SIGEM Pad B stand n. 411–AREA INCONTRI

Ore 19 SHOW COOKING CON DEGUSTAZIONE a cura della scuola di cucina LA CUCINA INCANTATA delle cugine Anselmi ASSAGGIARE PER CONOSCERE a cura di AED ABTM Pad. A stand n. 301

Ore 19 Allenamento Kickboxing con Guerrieri del Tiepido COMBAT ARENA a cura di Guerrieri del Tiepido Pad C n. 614

Ore 19 Allenamento Jiu Jitsu Israeliano con Accademia Difesa Personale Modena COMBAT ARENA a cura di Guerrieri del Tiepido Pad C n. 614

Ore 19,30 Collettivo agonistico demo AREA DANZA a cura di DYM DANCE Pad C n. 611

Ore 20 LABORATORIO GASTRONOMICO Come nasce il Prosciutto di Modena DOP a cura di Davide Nini. Prosciuttificio NINI ASSAGGIARE PER CONOSCERE a cura di AED ABTM Pad. A stand n. 301

Ore 20:00 Corso BLSD retraining (c/o campo da pallavolo FIPAV) a cura di Modena18 FIPAV – COMITATO TERRITORIALE DI MODENA Pad c n. 604 608

Ore 20 Allenamento K1/Muay Thai/MMA con Shoot Team Academy COMBAT ARENA a cura di Guerrieri del Tiepido Pad C n. 614

Ore 21 Corso Bachata sensual intermedio aperto AREA DANZA a cura di DYM DANCE Pad C n. 611

Ore 22 Show danza sportiva AREA DANZA a cura di DYM DANCE Pad C n. 611