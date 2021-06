Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio della Questura di Reggio Emilia volta a riconsegnare alla città ed ai suoi cittadini le aree maggiormente degradate sotto forma di luoghi più sicuri e sani. Anche oggi sono stati attuati specifici servizi interforze disposti dal Questore, che hanno interessato le zone limitrofe alla stazione storica e Piazzale Europa.

Il personale della Questura di Reggio Emilia impiegato, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine e alla Polizia Locale hanno effettuato capillari controlli in seguito ad alcune segnalazione provenienti al Posto di Polizia di via Turri da parte di alcuni taxisti operanti in Piazzale Marconi che in più occasioni lamentavano la presenza sospetta di alcuni stranieri mai visti prima che destavano atteggiamenti sospetti.

Nella giornata di oggi i controlli sono stati pertanto direzionati con riferimento ai particolari delle segnalazioni fatte. Tra gli identificati è stato individuato B.A., di nazionalità algerina, classe ’91 già denunciato dalla locale Questura per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato. La sua posizione è attualmente al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia per la valutazione degli opportuni provvedimenti da adottare.

Complessivamente il servizio ha prodotto i seguenti risultati: identificato 40 persone, di cu 32 stranieri; sottoposte a ispezione personale 4 persone; controllate 8 autovetture; controllati 3 esercizi pubblici.

Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno tenendo anche conto del costante aggiornamento delle segnalazioni che quotidianamente arriva anche al Posto di Polizia Turri che indirizzeranno gli stessi nei giorni a venire.