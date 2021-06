Ancora una volta lo Sporting Club Sassuolo è protagonista, con il suo settore giovanile, nei campionati regionali di categoria.

Il sodalizio sassolese, infatti, con tre squadre impegnate in altrettanti tabelloni ha, per due di queste, già in tasca la qualificazione alla fase di macroarea e la possibilità di vincere il titolo regionale, la terza dovrà invece disputare un incontro di spareggio per staccare il pass alla fase di macroarea.

Tutte le finali e gli spareggi, che vedono coinvolte le squadre dello Sporting, verranno disputate proprio sui campi del sodalizio sassolese con inizio già domani con la categoria Under 12 maschile e femminile mentre gli Under 14 e Under 16 scenderanno in campo a partire dal 1° luglio.

Per quanto riguarda le squadre dello Sporting, nell’Under 12 maschile saranno schierati Alberto Nicolini e Mattia Lometti e come capitano il Maestro Massino Nicolini. Per l’Under 16 maschile, agli ordini del Tecnico Nazionale Francesco De Laurentiis e del Maestro Alessio Bazzani, saranno schierati Federico Bondioli, Mattia Ricci, Gabriele Chiletti e Marco Toschi. Per l’Under 16 femminile saranno schierate Giulia Dal Pozzo, Beatrice Ferri e Alice Nicolini, il loro capitano sarà il Maestro Simone Cerfogli.