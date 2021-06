Il Lions Clubs International e Unimore sono uniti nel riconoscere l’importanza delle tematiche socio/ambientali e condividono l’obiettivo di incentivare la diffusione e il consolidamento dei principi etici e della responsabilità sociale nella protezione dell’ambiente, nelle attività economiche, produttive e amministrative, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il Lions Club Modena Host mette il proprio impegno a sostegno dello sviluppo della formazione scolastica e universitaria e condivide con Unimore l’attenzione ai temi ambientali e alla cultura dello sviluppo sostenibile attraverso l’istituzione di premi di Laurea sui temi di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile.

Sono due i premi di laurea istituiti destinati a studenti particolarmente meritevoli che abbiano concluso in corso e brillantemente gli studi in Unimore nel periodo tra il 1 luglio 2019 al 15 giugno 2021. Un premio del valore di 2.000 euro è rivolto ad una tesi di laurea magistrale e uno di 1.000 euro ad una tesi di laurea triennale.

La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice dovrà essere:

– inviata a mezzo posta elettronica a: servizi.studenti@unimore.it entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 29 giugno 2021.

L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato Scientifico composto dal Magnifico Rettore di Unimore prof. Carlo Adolfo Porro o suo delegato; dalla prof.ssa Grazia Ghermandi, docente di Ingegneria sanitaria-ambientale al Dipartimento di Ingegneria “E. Ferrari” e Delegata del Rettore per la Sostenibilità; dalla prof.ssa Costanza Torricelli docente di Metodi matematici dell’economia e delle Scienze attuariali e finanziarie, referente del Dipartimento di Economia Marco Biagi per la sostenibilità; da un Rappresentante del Lions Club Modena Host; da un Responsabile Ufficio Benefici Studenti in qualità di Segretario verbalizzante. Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui appartiene il candidato. La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito www.unimore.it

Per scaricare il bando consultare la pagina https://www.unimore.it/bandi/StuLau-PremiStudio.html