Le micro, piccole e medie imprese, Mpmi, si stanno affacciando in maniera sempre più consistente sul mondo dell’e-commerce e della comunicazione digitale soprattutto nell’ambito dell’esportazione. Per aiutare le imprese ad orientarsi nel complesso panorama del commercio online, all’interno della galassia del Gruppo di Lavoro delle Mpmi mercoledì 16 giugno 2021 si terrà il webinar “Il sostegno ICE all’e-commerce e alla comunicazione digitale delle M.P.M.I. esportatrici” a partire dalle 15.30 per la durata di circa novanta minuti.

Il Gruppo di Lavoro delle Mpmi rappresenta una piattaforma di dialogo e interscambio tra istituzioni governative, tra cui l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Ice, e associazioni imprenditoriali per favorire le esportazioni di micro, piccole e medie imprese attraverso iniziative promozionali e formative come ad esempio questo webinar nel quale saranno illustrate numerose iniziative di sostegno all’e-commerce realizzate dall’agenzia.

Il webinar si aprirà con gli interventi dell’Ice, del Ministero degli esteri e della Cooperazione internazionale e del Gruppo di Lavoro che saranno seguiti dalle relazioni del coordinatore del progetto e-commerce e di un esperto di comunicazione digitale. Vi sarà poi un momento di confronto in cui imprese italiane esportatrici con Ice su diversi marketplace esteri porteranno la loro esperienza concreta nel mondo dell’e-commerce in termini di facilità di accesso, opportunità di marketing, difficoltà operative, requisiti organizzativi e vantaggi commerciali.

L’evento, che si terrà in modalità webinar, ambisce quindi a far conoscere nuove opportunità di business per le imprese sfruttando nella maniera più corretta ed efficace le grandi potenzialità dell’e-commerce che permette anche a quelle più piccole di espandersi in tutto il mondo con l’appoggio di strutture pubbliche affiancate da associazioni imprenditoriali. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo mpmi@ice.it, per iscrizioni www.lapam.eu.