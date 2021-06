Proseguiranno per circa una settimana i lavori propedeutici al completamento della rotatoria su via Morane in corrispondenza dell’accesso al Parco Estense, il nuovo comparto Morane-Vaciglio in corso di realizzazione.

I lavori relativi al completamento dei sottoservizi, a cura della società Modena Estense spa di Carpi, soggetto attuatore del comparto, sono iniziati in questi giorni e si svolgono nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30, con senso unico alternato regolato da semaforo mobile.

Le attività di completamento della rotatoria verranno, invece, eseguite nel mese di agosto, in modo da impattare il meno possibile sulla viabilità.