Al Bonvi Parken è in corso un intervento di manutenzione straordinaria del laghetto che prevede la pulizia del fondo e la sostituzione di tubi e filtri per aumentare la capacità filtrante e di ricircolo dell’acqua. L’intervento, curato dal servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, è periodico e viene svolto ogni cinque anni circa (l’ultima volta, infatti, è stato effettuato nel 2016) in aggiunta alla pulizia ordinaria che viene fatta con cadenza bisettimanale.

I lavori sono iniziati venerdì 11 giugno con il trasferimento temporaneo al parco Amendola dei pesci presenti nel laghetto e il successivo svuotamento, necessario per ripulire accuratamente il fondo dal deposito di sedimenti che si forma nel tempo a causa, per esempio, delle foglie e della terra che cadono nell’acqua durante le piogge o le giornate ventose. La rimozione dei fanghi sarà effettuata con pale meccaniche a partire da mercoledì 16 giugno.

Il laghetto, inoltre, ha una profondità modesta e il fondo in cemento: è facile, quindi, che in estate l’acqua si surriscaldi e che le sostanze organiche che contiene (per esempio foglie, terra, residui di mangimi) vadano incontro a fenomeni di imputridimento che, a loro volta, sono la causa del colore torbido dell’acqua e dell’odore di acqua stagnante. A completamento dell’intervento, sarà aumentata la capacità filtrante del sistema di ricircolo delle acque sostituendo i filtri e i tubi attuali con altri nuovi di sezione maggiore.

Il termine dei lavori è previsto a settembre.