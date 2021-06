Nei giorni scorsi, con una presenza di pubblico limitata a causa delle disposizioni anti contagio, è stata inaugurata la nuova sede del Centro per le Famiglie dell’Unione Appennino. La sede è nei locali della struttura pubblica di via XXV Aprile, nota come “Casa degli Argentini” perché realizzata grazie a fondi inviati all’inizio del XX secolo da cittadini Castelnovesi emigrati nel paese sudamericano per cercare fortuna. Da diversi anni gli spazi di questa struttura sono utilizzati per progetti sociali e culturali.

A tagliare il nastro è stato il Vicesindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, in rappresentanza del Comune e dell’Unione, che ha affermato: “Questo è un luogo che ha una storia, che rappresenta le persone e le Istituzioni. È un edificio che ha una storia di emigrazione e donazione, che poi è stato a lungo il Centro giovani “Il Formicaio”, e la sede di diverse associazioni di volontariato che tale rimane tuttora in alcuni ambienti. Abbiamo pensato che poteva essere anche la sede del Centro per le Famiglie, che possa cominciare ad avere nel territorio dell’Unione un ruolo di riferimento centrale per una pluralità di bisogni e necessità delle famiglie stesse. Credo che chi si occuperà di questo servizio lo farà seguendo una pluralità di sguardi, aperta, con l’intenzione trasversale di “prendersi cura”. Un’associazione che unisce la dimensione sanitaria con quella socio educativa, una sfida importante che il Centro ha già iniziato ad affrontare con importanti iniziative che hanno avuto un ottimo seguito. Possiamo contare ora su uno spazio adeguato che si aggiunge al più importante “capitale umano” che persegue questi obiettivi. Vogliamo rispondere ai bisogni, ma anche realizzare collaborazioni con le scuole, le Biblioteche, i settori che comunque in diversa veste si rivolgono alle famiglie. Buon lavoro a tutti noi”.

Il Centro è un servizio gratuito rivolto a tutte le famiglie, per proporre azioni di carattere informativo e di promozione, sostegno e supporto alla genitorialità. Offre spazi di ascolto, orientamento, informazione e consulenza specifica. I servizi sono volti a offrire consulenza in ambito genitoriale, individuale e di coppia. Per informazioni sulle attività è possibile inviare una mail all’indirizzo centrofamiglie@unioneappennino.re.it oppure chiamare il numero 340 4649682.