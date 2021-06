La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che sono confermati i prossimi Open Day con somministrazione di vaccino Pfizer o Moderna, che prevede la seconda dose prefissata a 35 giorni.

Di seguito le date:

domenica 20 giugno a Correggio,

venerdì 25 giugno a Castelnovo ne’ Monti,

domenica 27 giugno a Montecchio,

sabato 3 e domenica 4 luglio a Reggio Emilia.

Qualche giorno prima dell’appuntamento, le persone prenotate riceveranno un sms con la documentazione relativa al nuovo vaccino utilizzato. Per un efficiente svolgimento delle giornate le persone iscritte sono invitate a presentarsi in orario, né in anticipo né in ritardo.