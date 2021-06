A partire da lunedì prossimo, 21 giugno, per il rilascio dei tesserini venatori sarà necessario recarsi all’Ufficio sport del Comune di Sassuolo, in via Rocca. L’ufficio sarà a disposizione per i tesserini venatori due giorni a settimana, il lunedì dalle ore 10 alle ore 13, e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30; solo ed esclusivamente su appuntamento al numero 0536 880691



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013