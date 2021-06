Strategic Day Commercio: idee e strategie per ripartire. Questo è il titolo del webinar che Licom offre a tutti i commercianti, in sede fissa e ambulanti, martedì 15 luglio 2021 dalle 20.30 alle 22.30 nel panorama del congresso di categoria. L’incontro sarà tenuto dall’esperto di marketing e tecnologie digitali e fondatore dell’innovativa agenzia di consulenza e formazione Tomura, Tommaso Nuti, preceduto dal saluto della presidente Licom, Cinzia Ligabue. L’incontro, una volta esaurita la parte pubblica si concluderà poi con il rinnovo del Consiglio Direttivo delle due categorie.

In una situazione fortemente segnata dall’emergenza pandemica, i commercianti si sono spesso trovati in un limbo di incertezza tra chiusure e mille difficoltà. Ora più che mai è dunque importante ripartire in maniera decisa. Da questa esigenza nasce lo Strategic Day del commercio: due imprese avranno la possibilità di esporre la loro idea per poi costruire con l’ausilio dell’esperto Nuti una strategia basata su esempi concreti e attuabili da tutti i commercianti presenti. L’obiettivo è quindi quello di aiutare i commercianti a comprendere in maniera attiva quali analisi possano essere svolte, quali possano essere i problemi e i possibili approcci risolutivi per superare le più disparate difficoltà, consegnandogli strategie funzionali e immediatamente applicabili. In questa fase diventa infatti sempre più fondamentale essere imprenditori consapevoli e dotati di competenze specifiche per giostrarsi nella giungla del mercato nella maniera più corretta possibile.

Al termine della parte pubblica aperta a tutti i commercianti sia in sede fissa che ambulanti, si svolgerà il rinnovo del Consiglio Direttivo delle due categorie. L’evento si terrà sotto forma di webinar sulla piattaforma Google Meet, per informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.