“Cosa state facendo in Croce Verde?”. La domanda è arrivata in più di un’occasione da parte dei cittadini che in questi ultimi mesi sono passati nella sede di via della Croce Verde, dove sono installate impalcature e all’interno vanno avanti lavori piuttosto consistenti. A rispondere e informare la comunità sono il Presidente della Pubblica Assistenza, Rolando Landini, e il Direttore di Onoranze Funebri, Stefano Bigliardi.

“Abbiamo colto – spiega Landini – la possibilità di ampliare gli spazi, attraverso la copertura di due terrazze dove sono in corso di realizzazione nuovi ambienti chiusi, al primo piano. Questo ci consentirà una nuova collocazione dei locali e delle loro funzioni, così da poter migliorare ulteriormente la nostra sede e le risposte da dare ai cittadini. Questo intervento prevede che al primo piano saranno allestiti i locali per ospitare tutte le attività legate alla Pubblica Assistenza, le sale per i volontari e gli uffici. Il piano terra invece sarà destinato alle Onoranze Funebri, con l’introduzione di nuovi servizi. I lavori sono anche l’occasione per un aggiornamento di tutta l’impiantistica, la rete idrica ed elettrica, un miglioramento delle coperture, e una generale manutenzione dell’edificio che, anche se a noi sembra ancora nuovo, ha già 10 anni e presentava la necessità di qualche ritocco. In pratica alla fine dell’intervento avremo una sede profondamente rinnovata. Daremo alla comunità costanti aggiornamenti sull’avanzamento di questo cantiere per noi molto importante, fino ad annunciare la data di inaugurazione alla quale speriamo di poter invitare tutti i cittadini che vorranno esserci”.

La parte più innovativa dell’intervento è quella legata al piano terra e alle attività delle Onoranze Funebri Croce Verde: in questi locali sta infatti per nascere la prima Casa Funeraria nella città di Reggio. Afferma il Direttore delle Onoranze Funebri, Stefano Bigliardi: “La Casa Funeraria di Croce Verde sarà una struttura di servizio, nella quale ci si prenderà cura del defunto e dei suoi cari. Sarà quasi come essere in casa propria. Un ampio spazio curato, elegante e pulito, tranquillo e dotato di ogni confort, dove poter onorare con profonda dignità e rispetto il proprio defunto. Abbiamo avvertito l’esigenza di un servizio come questo crescere negli ultimi anni, e aumentare in modo molto consistente con la recente emergenza sanitaria, che ha inciso profondamente sulla possibilità di dare ai propri cari un dignitoso ultimo saluto. Per noi attivare la Casa Funeraria era diventata una questione etica e morale, proprio per questo motivo vogliamo renderla accessibile a chiunque senza distinzioni. Parliamo ogni giorno con familiari dolenti, con persone che stanno attraversano un lutto e che ognuno elabora psicologicamente in maniera differente. Ora saremo in grado di soddisfare le esigenze di tutti donando spazi confortevoli e dotati della necessaria intimità e tranquillità. Sarà disponibile una moderna e attrezzata sala vestizione dotata di tutti gli accessori per lavorare in piena sicurezza e con la qualità che da sempre ci contraddistingue. Abbiamo un centralino che funziona 365 giorni l’anno 24 ore al giorno. Il nostro staff è altamente qualificato e filtrato attraverso una accurata selezione a cui segue un’ampia formazione. Ogni giorno cerchiamo di creare nuovi servizi per dare qualcosa in più alle famiglie, per aiutare in questi giorni difficili. Tutto questo con la finalità benefica di devolvere l’introito economico alla Croce Verde Pubblica Assistenza, rendendola sempre più forte e solida, garantendo sempre di più funzionalità e servizi rivolti ai cittadini”.