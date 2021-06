Le emozioni del Teatro hanno il potere di unire le generazioni: è questo il filo conduttore dell’”Aria Aperta Teatro Festival”, un’offerta teatrale e culturale organizzata da Quinta Parete in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per avvicinarsi a tutti i profili di pubblico, dai bambini, passando per gli adolescenti fino agli adulti. Il programma prevede sei spettacoli teatrali con compagnie provenienti da tutt’Italia: due spettacoli rivolti ai bambini che si svolgeranno al Parco Imagine, due spettacoli rivolti agli adolescenti e due spettacoli rivolti agli adulti; questi ultimi quattro si svolgeranno al Castello di Casalgrande Alto.

Le compagnie invitate sono state selezionate tenendo presenti diversi criteri: l’obiettivo del festival è quello di creare una proposta capace di tenere insieme intrattenimento, riflessione, incontro, crescita personale e comunitaria.

Questi gli spettacoli in programma:

• Martedì 15 giugno ore 21:30 presso Castello di Casalgrande Alto

SETTANTA VOLTE SETTE – Controcanto Collettivo

• Giovedì 17 giugno ore 21:30 presso Castello di Casalgrande Alto

DOMANI MI ALZO PRESTO – Amor Vacui (sezione young)

• Sabato 19 giugno ore 19.00 presso Parco Imagine

I RACCONTI DEI SAGGI SAMURAI – Pilar Ternera (sezione kids)

• Martedì 22 giugno ore 21.30 presso Castello di Casalgrande Alto

MUNUSCOLO – Matteo Carnevali e Alessandra Crotti

• Giovedì 24 giugno ore 21.30 presso Castello di Casalgrande Alto

MEZZO CHILO – La Bottega del teatro (sezione young)

• Sabato 26 giugno ore 19 presso Parco Imagine

POLLICINO POP – Teatro Invito (sezione kids)

Ingresso 1 euro – Posti limitati a prenotazione obbligatoria – Info e prenotazioni 388 8168; comunicazione@quintaparete.org

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro De André di Casalgrande