Sarà pubblicato il 30 giugno, da Bononia University Press, il libro A carte scoperte, una raccolta di interviste a ventidue autrici e autori di punta della letteratura contemporanea, amati dalla critica e dai lettori: Andrea Bajani, Marco Balzano, Paola Capriolo, Giuseppe Culicchia, Paolo Di Stefano, Paolo Di Paolo, Marcello Fois, Antonio Franchini, Helena Janeczek, Maurizio Maggiani, Gaia Manzini, Dacia Maraini, Beatrice Masini, Melania Mazzucco, Marta Morazzoni, Laura Pariani, Valeria Parrella, Alessandra Sarchi, Antonio Scurati, Walter Siti, Andrea Tarabbia, Simona Vinci.

Un progetto portato avanti dagli studenti del Master in Editoria cartacea e digitale dell’Alma Mater, coordinati dalla prof.ssa di Letteratura Italiana e Filologia moderna Paola Italia e dalla prof.ssa e direttrice del Master Anna Maria Lorusso.

Un viaggio sulle scrivanie di autrici e autori contemporanei italiani che viene lanciato in occasione del trentesimo compleanno di Patrick Zaki (il 16 giugno) con l’obiettivo di contribuire a mantenere alta l’attenzione sul caso dello studente egiziano e ribadire con lui, e con i ventidue scrittori e scrittrici che hanno contribuito al volume, la forza della libertà di parola e di opinione.

A carte scoperte rappresenta infatti un concreto supporto alla causa di Patrick Zaki: il ricavato del libro andrà a sostegno della campagna di Amnesty International Italia per la sua scarcerazione.

Attraverso le interviste raccolte nel libro è possibile scoprire il modo in cui lavorano le scrittrici e gli scrittori intervistati, le loro abitudini di scrittura a partire dai metodi e dai tempi che caratterizzano il loro lavoro, gli spazi su cui scrivono fino agli strumenti e i supporti presenti sulle loro scrivanie, ma anche l’intenso lavoro di editing e revisione sui testi. Un libro consigliato a chi segue con passione il romanzo italiano, a chi studia letteratura e filologia, ma anche a chi vuole avvicinarsi al mestiere della scrittura o vuole scoprire i segreti delle scrittrici e scrittori preferiti: metodi e modelli di lavoro, aneddoti curiosi e preziosi consigli per la prima volta raccolti in un unico sguardo d’insieme.

Quante correzioni vengono apportate prima della pubblicazione? Come si instaura e si mantiene il rapporto tra autori e editori? E ancora: gli scrittori hanno modelli letterari precisi che li ispirano? In che modo usano le loro biblioteche per consultare altre opere? Come conservano i loro appunti? Hanno intenzione di consegnare i propri manoscritti ad archivi pubblici? Alcune delle domande le cui risposte danno vita a un piccolo vademecum di scrittura contemporanea, corredato da carte autografe provenienti direttamente dalle loro scrivanie.

“A Carte scoperte è un laboratorio di scrittura a cielo aperto, uno sguardo, senza segreti, sul pensiero creativo, un progetto collettivo per testimoniare la passione per la verità”, così afferma la prof.ssa Paola Italia

Il volume sarà acquistabile a partire dal 30 giugno sul sito di Bononia University Press e sui principali store online.