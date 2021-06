Alle ore 11:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in A14, nei pressi di Castel San Pietro Terme, al km 39 sud per l’incendio di una vettura. Il conducente, unico a bordo della macchina, si è accorto di un malfunzionamento e ha subito accostato in una piazzola allertando i soccorsi. Le fiamme si sono estese anche ad un campo limitrofo. I vigili del fuoco hanno circoscritto e soffocato il rogo. Illeso il conducente, presente anche la polstrada e aspi.



